الثقوب السوداء يمكنها إنماء "خيوط تشبه الشعر" عندما تدور بسرعة كافية!

اكتشف فريق دولي من العلماء أن الثقوب السوداء يمكن أن تنمي هياكل شبيهة بالشعر، إذا كانت تدور بسرعة كافية، ما يوفر رؤى جديدة على هامش فهمنا للكون.

وفي دراسة جديدة، استخدم الباحثون محاكاة عددية أشارت إلى أن الثقوب السوداء يمكن أن تدفع تلقائيا ما وُصف بالشعر (يُعرف أيضا باسم الحقل القياسي)، بمجرد وصولها إلى سرعة دوران معينة.

وهذه البصيرة الجديدة في سلوك الثقوب السوداء سريعة الدوران أو النجوم النيوترونية، ستأتي كامتداد لنظرية أينشتاين في الجاذبية.

وقال ألكسندرو ديمو، عالم الفيزياء الفلكية في SISSA وINFN والمعد الأول للورقة البحثية: "بينما قدمت الدراسات السابقة بالفعل أمثلة على حلول الثقوب السوداء "المشعرة"، أظهرنا لأول مرة، بفضل المحاكاة العددية، أن الثقوب السوداء يمكنها إنماء تلقائيا أبسط شكل من الشعر الدائم (حقل عددي) بمجرد أن تبدأ في الدوران بسرعة كافية".

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وتشير نظرية الجاذبية لأينشتاين وما يرتبط بها من نظريات رياضية مبنية عليها، إلى أن الثقوب السوداء يمكنها إنماء "شعر" ولكنها في النهاية تتلاشى بفضل موجات الجاذبية.

ووفقا لهذا البحث الأخير، بمجرد أن تصل الثقوب السوداء إلى سرعة دوران معينة، يمكن أن يظل الشعر لفترة أطول بفضل "عدم الاستقرار التكيوني". وهناك حاجة لدراسة وحسابات إضافية لإثبات النتائج بشكل قاطع، خاصة وأن البحث في طليعة أبحاث الجاذبية.

ومع ذلك، فإن هذه الأنواع من الاكتشافات تساعد في زيادة فهم البشرية "للجانب المظلم" من الكون، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة المظلمة والمادة المظلمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاكتشافات والتجارب الإضافية "اكتشاف تلميحات جديدة لفيزياء جديدة تتجاوز النسبية العامة"، كما يستنتج ديمو.

ويضيف: "تُظهر نتائجنا أن الفيزياء الجديدة يمكن أن تكون بعيدة المنال تماما، ولا تظهر إلا عندما ينظر المرء بعناية إلى النوع الصحيح من الثقوب السوداء".

المصدر: RT