روسيا تطور تقنيات جديدة لتفادي الحوادث أثناء إطلاق صواريخ الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن خبراءها تمكنوا من تطوير شبكات عصبية خاصة ستساهم في اكتشاف الحالات الطارئة التي تحدث عند إطلاق صواريخ الفضاء.

وأشار مقال نشرته المجلة التابعة لمركز تدريب رواد الفضاء في روسيا "إلى أن الخبراء في معهد تسينماش التابع لروسكوسموس تمكنوا من تطوير شبكات عصبية إلكترونية تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مهمتها اكتشاف المواقف والحالات غير الاعتيادية التي تحدث أثناء تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية".

ونوه المقال بأن الدافع وراء تطوير هذا النوع من الشبكات كان الحادث الذي تعرض له سابقا صاروخ Soyuz-FG ومركبة Soyuz MS-10 الفضائية المأهولة في 11 أكتوبر 2018، حيث انفصل حينها أحد معززات الدفع الجانبية للصاروخ بصورة غير اعتيادية واصطدم بجسم الصاروخ الرئيسي، ما تسبب بإيقاف المهمة حينها لتعود المركبة مع الرواد إلى الأرض.

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ولتطوير الشبكات المذكورة استخدم الخبراء الروس البيانات التي جمعت خلال ست عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ Soyuz-FG الفضائية، والتي اعتمد كل صاروخ خلالها أثناء مهمته على 4 معززات دفع جانبية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في معهد "تسينماش" اختبروا هذه التقنيات أثناء عمليات إطلاق صواريخ Soyuz MS-13 و Soyuz MS-15 التي جرت عام 2019.

المصدر: فيستي