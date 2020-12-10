إسرائيل تنوي إطلاق مسبار آخر إلى القمر عام 2024

ستقوم إسرائيل بمحاولة أخرى لبلوغ القمر في النصف الأول من عام 2024.

جاء ذلك في بيان نشرته شركة SpaceIL الإسرائيلية التي سبق لها أن أطلقت مسبارا قمريا تحطم عام 2019 عند هبوطه على سطح القمر.

وقالت الشركة إن المحطة القمرية الإسرائيلية الجديدة "بيرشيت – 2" ستضم مسبارا مداريا ومنصتين للهبوط ستجريان تجارب على سطح القمر. أما المسبار المداري فسيبقى في مدار القمر لعدة أعوام.

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وقد كشفت شركة SpaceIL الإسرائيلية الخاصة عن نيتها إطلاق مسبار آخر إلى القمر عام 2019 بعد تحطم مسبارها القمري الأول بأيام.

وستعمل شركة SpaceIL على تصميم المسبار القمري الجديد بالتعاون مع الوكالة الفضائية الإسرائيلية وشركة Israel Aerospace Industries الحكومية.

ونقلت الصحف الإسرائيلية عن رئيس البلاد، ريفلين، الذي دشن المشروع قوله:" نأمل بإرسال 3 مركبات فضائية إلى القمر".

يذكر أن "بيرشيت " هو أول مسبار خاص في تاريخ البشرية بلغ سطح القمر. وبدأ تصميمه عام 2011 في إطار مناقصة Google Lunar X Prize طرحتها شركة "غوغل" الأمريكية. وتعهدت "غوغل" بأن تمنح الشركة الإسرائيلية الفائزة بالمناقصة جائزة قدرها مليون دولار بشرط أن يقطع مسبارها على سطح القمر مسافة 500 متر على الأقل.

ولم يقطع المسبار الإسرائيلي مترا واحدا على سطح القمر. لكن SpaceIL نالت جائزة مليون دولار من "غوغل" لمواصلة تحقيق مشروعها القمري.

المصدر: تاس