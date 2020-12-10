الصين تطلق قمرين صناعيين لدراسة موجات الجاذبية

أطلقت الصين الخميس 10 ديسمبر قمرين صناعيين من طراز GECAM يخصصان لدراسة موجات الجاذبية وظواهر كهرومغناطيسية ترافقها.

أفاد بذلك التلفزيون الصيني الحكومي. وقال إن القمرين الصناعيين أطلقهما صاروخ Long March-11 من مطار "سيشان" الفضائي في جنوب غرب الصين.

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وأوضح أن العلماء الصينيين يعتزمون استخدام القمرين الصناعيين لرصد الظواهر الكهرومغناطيسية التي ترافق موجات الجاذبية المنتشرة في الكون وأشعة غاما التي تسببها النجوم النيترونية في الثقوب السوداء.

يذكر أن موجات الجاذبية هي تذبذبات للفضاء والزمن تحدثها أجرام فضائية ضخمة. وسبق للعلماء الأمريكيين والألمان أن رصدوا موجات جاذبية ناجمة عن اندماج ثقبين أسودين أو اندماج ثقب أسود مع نجم نيتروني.

وقد تنبأ، ألبرت أينشتاين، بوجود موجات الجاذبية منذ 100 عام. لكن العلماء لم يسجلوها إلا بحلول عام 2015.

المصدر: تاس