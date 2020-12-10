الانتهاء من اختيار رواد الفضاء لرحلة القمر

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة أكملت عملية اختيار رواد الفضاء لبرنامج أرتميس القمري، الذين يجب عليهم التحليق إلى القمر والهبوط على سطحه.

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وقال بنس في اجتماع المجلس الوطني للفضاء، أن هذه المجموعة تضم 18 شخصا نصفهم من النساء. ومن بين الذين تم اختيارهم اثنان من رواد الفضاء الموجودين حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية - كيت روبينز وفيكتور غلوفر.

وأضاف جيم برايدنستاين، رئيس ناسا، أن مجموعة رواد الفضاء لبرنامج أرتميس القمري سوف تنمو.

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضعت خطة للعودة إلى القمر عام 2024 ، وأن تكون امرأة ضمن أول طاقم لرواد الفضاء في هذه الرحلة. ومن المنتظر أن يصبح برنامج أرتميس، معيارا لبداية الرحلات إلى المريخ.

المصدر: نوفوستي