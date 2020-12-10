وكالة بيولوجية روسية بصدد تطعيم رواد الفضاء الروس

تعتزم وكالة الطب والبيولوجيا الروسية التي تترأسها وزيرة الصحة الروسية السابقة ، فيرونيكا سكفورتسوفا تطعيم كل رواد الفضاء والعاملين في مركز "غاغارين" ضد فيروس كورونا .

صرح بذلك الثلاثاء 8 نوفمبر ناطق باسم الوكالة وقال إن وكالة الطب والبيولوجيا الروسية تعمل بالتعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" و مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء على تنظيم حملة تطعيم رواد الفضاء والموظفين الذين يتواصلون مع رواد الفضاء أثناء تدريبهم في المركز ضد "كوفيد – 19".

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وقالت، رئيسة الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن الأطباء سيستخدمون أثناء التطعيم لقاح "سبوتنيك V " الذي وضعه مركز "غاماليا "الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية.

ونقل الناطق عن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ،دميتري روغوزين، قوله إن المؤسسة قامت منذ بدء تفشي وباء "كورونا" على تعبئة كل الموارد الممكنة للمساهمة في مكافحة الوباء. وقد تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الوقاية للموظفين ورواد الفضاء.

وأضاف الناطق أن الوكالة تعتزم تطعيم موظفي فروع أخرى لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لم يتم إحباط أي برنامج فضائي روسي منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، بما فيها البعثتان المأهولتان الدوليتان.

المصدر: تاس