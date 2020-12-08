روسيا تعدل برنامج تطوير أقمارها الصناعية المخصصة لتغطية الأرض بالإنترنت

أعلن مصدر في صناعة الفضاء الروسية أن بلاده أدخلت بعض التعديلات على مشروع أقمار Sphere المخصصة لتغطية الأرض بشبكات إنترنت عالية السرعة.

وأشار المصدر إلى "أن مؤسسة روس كوسموس من المفترص أن تعرض على الحكومة الروسية في النصف الأول من العام القادم البرنامج الجديد المعدل للأنشطة الفضائية في البلاد، بعد تعديله على أساس بعض الملاحظات المقدمة من الهيئات الحكومية، والذي يتضمن خططا وتعديلات لتطوير وإطلاق أقمار Sphere الصناعية".

وفي نوفمبر الفائت كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، قد قال في إحدى المقابلات الصحفية "إن برنامج تطوير أقمار Sphere قد يخضع لبعض التعديلات بسبب الاختلاف على تقدير القيمة التقديرية للمشروع ما بين مؤسسته ووزارة المالية الروسية".

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أول مرة عن المشروع المذكور عام 2018، وأشار إلى أن الهدف منه هو إنشاء منظومة من أقمار اتصالات صناعية تضم 600 قمر.

ومن المفترض أن تصبح هذه المنظومة منافسة لمنظومة Starlink الأمريكية، حيث ستعمل أقمارها على تغطية الأرض بشبكات إنترنت عالية السرعة، كما ستعمل كأقمار لاستشعار الأرض عن بعد وتوفير البيانات لحركة الملاحة البرية والبحرية والجوية.

المصدر: فيستي