رائد فضاء روسي يصدر كتابا للأطفال عن الفضاء

كشف رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريازانسكي، في متحف الفضاء بموسكو عن كتابه " حكايات سماء النجوم".

ووضع في أساس كتابه الجديد أسلوب دراسة سماء النجوم الذي وضعه لرواد الفضاء كبير المهندسين الراحل في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء، عفوا أناتولي تشيغبرينوف.

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وقال، ريازانسكي أثناء حفل تقديم الكتاب الذي أقامه في متحف الفضاء:" قد تعهدت لأستاذي الراحل بأن أجعل أسلوبه متاحا للجميع".

وبحسب رائد الفضاء فإنه أراد أولا تصوير فيلم رسوم متحركة. لكن المشروع صار يواجه مشاكل، فقرر إصدار كتاب للأطفال سيساعدهم في دراسة كوكبات سماء النجوم وعرض كتابه على دار الطباعة والنشر Clever التي نشرته وأصدرته.

روى رائد الفضاء في كتابه 15 قصة عن الكوكبات والنجوم الواقعة في سماء نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، بما في ذلك الأبراج.

يذكر أن، سيرغي ريازانسكي سبق له أن ألف الكتاب المصور بعنوان "الأرض العجيبة" ويعتزم كذلك إصدار كتاب ثالث عن الفضاء. وقال:" أفكر حاليا في إصدار كتاب ثالث، إذ أني التقطت كمية كافية له من الصور الفوتوغرافية، لكني لا أريد أن يشبه كتابي الكتاب المصور الأول".

واقترح رائد الفضاء على قرائه بأن يرسلوا له عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أفكارهم حول عنوان ومضمون الكتاب الجديد.

المصدر: تاس