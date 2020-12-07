نجاح اختبار "الصندوق الأسود" لمركبة "أوريول" الروسية

نجح الخبراء في شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" في اختبار جهاز تخزين المعلومات لمركبة "أوريول" الفضائية الروسية متعددة الاستخدام الواعدة الجاري تصنيعها حاليا في روسيا.

وأوضح المكتب الصحفي للشركة أن جهاز تخزين المعلومات يشبه ما يسمى بـ"الصندوق الأسود" في الطائرة ويقوم بأداء الوظائف نفسها. وأضاف أن "الصندوق الأسود يضمن تسجيل وحفظ المعلومات التقنية والمواصفات البدنية لرواد الفضاء والمكالمات بينهم داخل المركبة.

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ويتوقع أن يزداد حجم المعلومات المدخرة في "الصندوق الأسود" مقارنة بمركبة "سويوز" المأهولة من 4 إلى 90 غيغابايت. وانخفض وزنه من 9 كيلوغرامات إلى 7.2 كيلوغرام.

وقال:" من المخطط أن يصنع نهاية العام الجاري أول نموذج اختباري لمركبة "أوريول" الفضائية متعددة الاستخدام التي سيكون بمقدورها البقاء المستقل في الفضاء لمدة لا تقل عن 30 يوما. ويتوقع أن تستخدم "أوريول" للقيام برحلات فضائية إلى القمر ذهابا وإيابا.

وقد تم إسقاط نموذج اختباري من "الصندوق الأسود" لفحص صموده عند الاصطدام بسطح الأرض بسرعة 100 متر في الثانية وبلوغ درجة الحرارة 700 درجة مئوية فوق الصفر نتيجة الاحتكاك بطبقات الغلاف الجوي للأرض.

يذكر أنه يتوقع أن تطلق أول مركبة فضائية غير مأهولة من طراز "أوريول" عام 2023 من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي. أما الرحلات الفضائية المأهولة لتلك المركبة فستبدأ بحلول عام 2025.

المصدر: تاس