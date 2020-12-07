شركة Blue Origin تتوقع إرسال أول رائدة فضاء إلى القمر

تتوقع شركة Blue Origin الخاصة التي أسسها الملياردير جيف بيزوس، إرسال أول امرأة رائدة فضاء إلى القمر.



وتشير الشركة في موقعها على شبكة Instagram في تعليقها على اختبار محرك في مركز مارشال الفضائي في هانتسفيل، إلى أن "هذا هو المحرك، الذي سيأخذ أول امرأة إلى سطح القمر".

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ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن أعلنت عن استئناف برنامج القمر، الذي أطلق عليه اسم أرتميس. يتضمن هذا البرنامج العودة إلى القمر وتواجد دائم للإنسان على سطحه، كمرحلة أولى لإطلاق الرحلات المأهولة إلى المريخ.

وتعمل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ضمن هذا البرنامج، على تنفيذ مشروع Gateway، المحطة الفضائية التي تدور في مدار حول القمر، التي مستقبلا ستكون قاعدة لإطلاق الرحلات المأهولة إلى سطح القمر والعودة.

وقد أكدت الولايات المتحدة مرارا، على أن ناسا تنفذ البرنامج، على أساس التعاون بين الشركاء التجاريين، وعلى التعاون الدولي. وكان الرئيس ترامب قد تعهد في أغسطس الماضي، بأن تكون الولايات المتحدة أول دولة ترسل امرأة رائدة فضاء إلى القمر، وتصبح أول دولة ترفع علمها فوق كوكب المريخ.

ويذكر أن شركة Blue Origin حصلت إلى جانب شركات خاصة أخرى، في شهر أبريل 2020، على عقد من ناسا بشأن ابتكار تكنولوجيا الهبوط على سطح القمر، وفي شهر أكتوبر الماضي أجرت اختبارا دوريا لمركبة New Shepard شبه المدارية، غير المأهولة، القابلة لإعادة الاستخدام.

المصدر: نوفوستي