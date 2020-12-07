روسيا تكشف عن خطط جديدة حول الإعلانات الليزرية التي ستبثها من الفضاء!

أعلنت شركة Avant Space الروسية أن الإعلان الأول الذي ستبثه من الفضاء لسكان الأرض عبر أشعة الليزر سيظهر لمتابعيه لمدة عام كامل.

وجاء في بيان صادر عن الشركة حول الموضوع "بالإضافة إلى الحسومات الكبيرة التي سيحصل عليها عميلنا الأول لبث الإعلانات من الفضاء، سيحظى هذا العمليل بعقد خاص يتضمن عرض إعلانه لمدة عام كامل".

وأشار البيان إلى "أن الشركة أو المؤسسة التي سترغب بعرض شعارها لسكان الأرض عبر هذا النوع من التقنيات ستدفع مقدما 10 ملايين دولار، وبعدها ستدفع مليون دولار في الشهر تقريبا مقابل هذه الخدمة، وأموال هذا الاستثمار ستنفقها Avant Space على تطوير أقمارها الصناعية التي سيطلق 20 قمرا منها إلى الفضاء على أقل تقدير".

وتبعا للخبراء في Avant Space فإن الإعلان الذي سترغب الشركات أو المؤسسات ببثه لسكان الأرض عبر الأقمار الصناعية سيظهر على مدار شهر لنحو مليار شخص من سكان الأرض، يقطنون في 130 مدينة كبرى.

وفي فبراير الفائت كان رئيس اتحاد مشاريع تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية في روسيا، أندريه دافيدوف، قد أعلن إن إطلاق أول قمرين من أقمار شركة Avant Space مخصصين لبث الإعلانات من الفضاء من المفترض أن يتم عام 2020.

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وأشار إلى أن تطوير القمرين جرى في إطار مشروع مشترك بين شركتي Avant Space و "كوسمولاب" التابعتين لمركز "سكولكوفو" الروسي المعني بالابتكارات والإبداع والتكنولوجيا في كافة مجالاتها.

المصدر: فيستي