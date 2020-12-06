 
مباشر

"سبيس إكس" تطلق مركبتها Cargo Dragon إلى محطة الفضاء الدولية

الفضاء

Globallookpress h Gene Blevins
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pavw

أطلقت شركة "سبيس إكس"، اليوم الأحد، مركبة الشحن الفضائية Cargo Dragon إلى محطة الفضاء الدولية.

إقرأ المزيد
سبيس إكس تؤجل إطلاق مركبة Cargo Dragon
سبيس إكس تؤجل إطلاق مركبة Cargo Dragon

وكان من المقرر إطلاق المركبة Cargo Dragon يوم أمس السبت لكن الظروف الجوية غير المواتية، حالت دون ذلك.

وتم إطلاق مركبة الشحن المذكورة، باستخدام الصاروخ الناقل الثقيل Falcon 9 التابع لشركة "سبيس إكس"، في تمام الساعة 11:17 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:17 بتوقيت موسكو) من مجمع الإطلاق مجمع Launch 39A في فلوريدا.

وهذه الرحلة الأولى لمركبة الشحن الفضائية المعدلة Cargo Dragon 2، القادرة على نقل شحنات أثقل بنسبة 20٪ إلى محطة الفضاء الدولية.

ويجب أن تنقل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية، أكثر من طنين من الطعام، بالإضافة إلى المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ حوالي 250 تجربة علمية. وستبقى المركبة في المحطة لمدة شهر تقريبا.

وجدير بالذكر، أن الجزء الأول من الصاروخ المتعدد الاستخدام والذي تم استخدامه ثلاث مرات للإطلاق، قام بعد 8 دقائق و 38 ثانية من الإطلاق، بهبوط متحكم فيه على منصة عائمة من طراز Of Course I Still Love You، موجودة في المحيط الأطلسي.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا