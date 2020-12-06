"سبيس إكس" تطلق مركبتها Cargo Dragon إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت شركة "سبيس إكس"، اليوم الأحد، مركبة الشحن الفضائية Cargo Dragon إلى محطة الفضاء الدولية.

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وكان من المقرر إطلاق المركبة Cargo Dragon يوم أمس السبت لكن الظروف الجوية غير المواتية، حالت دون ذلك.

وتم إطلاق مركبة الشحن المذكورة، باستخدام الصاروخ الناقل الثقيل Falcon 9 التابع لشركة "سبيس إكس"، في تمام الساعة 11:17 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:17 بتوقيت موسكو) من مجمع الإطلاق مجمع Launch 39A في فلوريدا.

وهذه الرحلة الأولى لمركبة الشحن الفضائية المعدلة Cargo Dragon 2، القادرة على نقل شحنات أثقل بنسبة 20٪ إلى محطة الفضاء الدولية.

ويجب أن تنقل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية، أكثر من طنين من الطعام، بالإضافة إلى المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ حوالي 250 تجربة علمية. وستبقى المركبة في المحطة لمدة شهر تقريبا.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/cNL6t0LQ0g — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

وجدير بالذكر، أن الجزء الأول من الصاروخ المتعدد الاستخدام والذي تم استخدامه ثلاث مرات للإطلاق، قام بعد 8 دقائق و 38 ثانية من الإطلاق، بهبوط متحكم فيه على منصة عائمة من طراز Of Course I Still Love You، موجودة في المحيط الأطلسي.

المصدر: إنترفاكس