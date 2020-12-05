عودة كبسولة يابانية بعينات من تربة كويكب ريوغو إلى الأرض

أعلنت وكالة الدراسات الفضائية اليابانية هبوط الكبسولة التي انفصلت السبت عن المسبار الياباني "هايابوسا 2" بسلام جنوب أستراليا، حاملة عينات من تربة كويكب ريوغو.

ولفتت الوكالة إلى أن المسبار الياباني أخذ عينات من تربة الكويكب الواقع على بعد 340 مليون كيلومتر من الأرض، خلال عمليتي هبوط على سطحه عام 2019.

وتم تسجيل عودة الكبسولة إلى الأرض في حوالي الساعة 21:00 بتوقيت موسكو وتوجه فريق بحث ياباني إلى مكان هبوط الكبسولة لاستلامها ونقلها وفحص محتوياتها في اليابان.

وفي هذه الأثناء يواصل المسبار الياباني مساره حول الأرض ليكمل رحلته إلى الكويكب التالي 1998 KY26 الذي يقع بين الأرض والمريخ ومن المقرر أن يهبط على المريخ عام 2031 لجمع عينات من تربته.

وتم إطلاق المسبار "هايابوسا 2"، في 3 ديسمبر 2014 باتجاه كويكب ريوغو.

المصدر: إنترفاكس