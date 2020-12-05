سبيس إكس تؤجل إطلاق مركبة Cargo Dragon

أعلنت شركة "سبيس إكس" تأجيل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Cargo Dragon إلى محطة الفضاء الدولية الذي كان مقررا اليوم السبت.

وبررت الشركة الأمريكية هذا التأجيل ومدته يوم واحد، بالظروف الجوية غير المواتية.

ووفقا لتوقعات القوات الجوية الأمريكية حول حالة الطقس، كانت الظروف الجوية مواتية للإطلاق بنسبة 50 ٪.

وذكرت، أنه بسبب الأمواج البحرية العالية، سيكون من الصعب على القسم المتعدد الاستخدام من الصاروخ الناقل الهبوط شاقوليا على المنصة العائمة في المحيط الأطلسي.

المصدر: إنترفاكس