"روس كوسموس" تنوي استخدام النفايات الفضائية في الطباعة ثلاثية الأبعاد

يمكن استخدام صخور القمر والنفايات الفضائية كمادة خام للطابعة ثلاثية الأبعاد.

أعلن ذلك النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لشؤون المشاريع المستقبلية يوري أورليتشيتش.

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جاء ذلك على لسانه في مؤتمر" تكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ، آفاق واسعة".

وأشار المسؤول الفضائي إلى أن أمام المؤسسة الفضائية الآن عدد من المهام بهذا الشأن، وبينها صياغة شروط الطباعة ثلاثية الأبعاد في مدار الأرض وتكييف التكنولوجيات الموجودة على ظروف الفضاء ووضع برامج الطباعة الفضائية ثلاثية الأبعاد وإيجاد مادة مناسبة يمكن استخدامها كمادة خام للطابعات الفضائية.

ويمكن أن تستخدم لهذا الغرض صخور القمر إذا تم إنشاء قواعد قمرية أو النفايات الفضائية في حال تحقيق الطباعة الفضائية في مدار القمر.

وأوضح المسؤول أن تحقيق الطباعة الفضائية ثلاثية الأبعاد ستسمح بوضع تكنولوجيا إنتاج المركبات والمسابير والروفرات الفضائية في الفضاء الكوني.

يذكر أن مدير عام مكتب "ساليوت" الروسي للتصاميم، سيرغي كوزنيتسوف، أعلن في حديث أدلى به في سبتمبر عام 2019 لوكالة "تاس" الروسية أن تكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ستستخدم عند إنتاج مكونات صاروخ "أنغارا" الروسي الواعد.

المصدر: تاس