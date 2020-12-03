 
مباشر

روسيا والأرجنتين ستتعاونان في استكشاف الفضاء

الفضاء

روسيا والأرجنتين ستتعاونان في استكشاف الفضاء
NASA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pa4o

أعلنت وكالات إعلام روسية أن المجلس الأعلى في برلمان البلاد وافق على قانون لتصديق بروتوكول تعاون مشترك مع الأرجنتين في مجالات استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

وكانت روسيا والأرجنتين قد وقعتا بروتوكولا للتعاون الفضائي في بوينس آيرس في الـ 8 من أكتوبر العام الفائت، والذي وضعت بنوده لتأسيس قوانين تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين.

وتشير وثائق البروتوكول المذكور إلى أن البلدين سيتعاونان في مجال الأنشطة الفضائية السلمية، وسينفذان مشاريع مشتركة لتركيب محطات أرضية لمنظومة GLONASS الملاحية على الأراضي الأرجنتينية، واستحداث مرصد أرضي للتنبؤ بالأخطار التي قد تظهر في الفضاء القريب من الأرض، وكذلك التعاون في مجالالت إطلاق المركبات والصواريخ الفضائية وإنشاء تقنيات خاصة بالفضاء.

كما تنص بنود البروتوكول على حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالات علوم الفضاء، وتنظيم عملية تبادل المعلومات بين البلدين، وإصدار التراخيص اللازمة لتبادل المنتجات التقنية وكيفية استعمال تلك التقنيات في كل من روسيا والأرجنتين.

إقرأ المزيد
روسيا وكازاخستان تتعاونان لتطوير مجمع لصواريخ الفضاء
روسيا وكازاخستان تتعاونان لتطوير مجمع لصواريخ الفضاء

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تسعى في السنوات الأخيرة لتوسيع تعاونها في مجالات استكشاف الفضاء للأغراض السلمية مع العديد من البلدان، منها الصين وفرنسا وإسبانيا وعدد من البلدان الأوروبية والآسيوية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا