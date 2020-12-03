روسيا والأرجنتين ستتعاونان في استكشاف الفضاء

أعلنت وكالات إعلام روسية أن المجلس الأعلى في برلمان البلاد وافق على قانون لتصديق بروتوكول تعاون مشترك مع الأرجنتين في مجالات استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

وكانت روسيا والأرجنتين قد وقعتا بروتوكولا للتعاون الفضائي في بوينس آيرس في الـ 8 من أكتوبر العام الفائت، والذي وضعت بنوده لتأسيس قوانين تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين.

وتشير وثائق البروتوكول المذكور إلى أن البلدين سيتعاونان في مجال الأنشطة الفضائية السلمية، وسينفذان مشاريع مشتركة لتركيب محطات أرضية لمنظومة GLONASS الملاحية على الأراضي الأرجنتينية، واستحداث مرصد أرضي للتنبؤ بالأخطار التي قد تظهر في الفضاء القريب من الأرض، وكذلك التعاون في مجالالت إطلاق المركبات والصواريخ الفضائية وإنشاء تقنيات خاصة بالفضاء.

كما تنص بنود البروتوكول على حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالات علوم الفضاء، وتنظيم عملية تبادل المعلومات بين البلدين، وإصدار التراخيص اللازمة لتبادل المنتجات التقنية وكيفية استعمال تلك التقنيات في كل من روسيا والأرجنتين.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تسعى في السنوات الأخيرة لتوسيع تعاونها في مجالات استكشاف الفضاء للأغراض السلمية مع العديد من البلدان، منها الصين وفرنسا وإسبانيا وعدد من البلدان الأوروبية والآسيوية.

المصدر: تاس