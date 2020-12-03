صاروخ النقل "سويوز" يحمل إلى الفضاء أقمارا صناعية وأجهزة

أطلقت روسيا بنجاح صاروخ النقل Soyuz-2.1b وعلى متنه أقمار صناعية للاتصالات من نوع Gonets-M وأجهزة تخص وزارة الدفاع الروسية.

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وأعلن مكتب المعلومات والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية، أن عملية الإطلاق تمت في الساعة 4.14 بتوقيت موسكو، صباح يوم الخميس 3 ديسمبر الجاري من مطار بليسيتسك الفضائي.

وهذا الإطلاق هو السادس لصواريخ النقل المتوسطة من نوع Soyuz-2.1b من مطار بليسيتسك الفضائي في عام 2020 ، حيث كان الإطلاق السابق في يوم 25 أكتوبر الماضي.

وأقمار الاتصالات Gonets هي منظومة روسية تعمل في مدار منخفض، وهي مصممة لتبادل المعلومات بين الأجسام المتحركة والمواقع الثابتة وكذلك لتنظيم قنوات لإعادة إرسال المعلومات لأغراض مختلفة.

المصدر: نوفوستي