ناسا تنشر صورة حاسوبية لـ"شعيرات المادة المظلمة" منتشرة من الأرض

أصدرت وكالة ناسا صورة مثيرة للاهتمام تظهر الأرض تنشر "شعيرات المادة المظلمة" في تطور محير آخر لهذا الموضوع بعيد المنال.

وعلى الرغم من عدم معرفة ماهية المادة المظلمة بالضبط، فإن العلماء يعرفون أنها ضرورية للكون. وتعتقد ناسا والعلماء أن المادة المظلمة هي قوة غير مرئية تجمع المجرات والعناقيد معا، وكانت مفتاحا في نشأة الكون.

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وتضيف المادة أيضا كتلة إلى المجرة، لكنها كتلة لا يمكن رؤيتها أو اكتشافها باستخدام الأدوات العلمية.

وما يقرب من 27% من الكون عبارة عن مادة مظلمة، لكن ما هي عليه ما يزال لغزا بعيد المنال حتى الآن. ومع ذلك، يعرف العلماء أنها موجودة لأنها تمتلك كتلة وجاذبية.

وكشف علماء من وكالة ناسا الآن أن الأرض قد تحتوي على خيوط من المادة المظلمة "المشعرة" تنبع من الكوكب.

وفي صورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، يمكن للمرء أن يرى آلافا من هذه الشعيرات تخرج من سطح كوكبنا

وقالت ناسا: "المادة المظلمة مادة غامضة غير مرئية تشكل حوالي 27% من كل المادة والطاقة في الكون. والمادة العادية، التي تشكل كل شيء يمكننا رؤيته من حولنا، هي فقط 5% من الكون. والباقي هو الطاقة المظلمة، وهي ظاهرة غريبة مرتبطة بتسارع الكون المتوسع".

ووفقا لحسابات التسعينيات، تشكل المادة المظلمة "تيارات دقيقة الحبيبات" من الجسيمات التي تتحرك بنفس السرعة وتدور حول مجرات مثل مجراتنا.

ومع ذلك، أراد الخبراء في وكالة ناسا معرفة ما يحدث عندما يضرب أحد هذه التدفقات كوكبا مثل الأرض.

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ووجد جاري بريزو، من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا، أن هذه التيارات تتكثف في خيوط شديدة الكثافة، أو "شعر" من المادة المظلمة.

وقال: "عندما تتفاعل الجاذبية مع غاز المادة المظلمة الباردة أثناء تكوين المجرة، تستمر جميع الجسيمات داخل التيار في الحركة بنفس السرعة".

وفقا للعلماء، فإن الشعر له "جذور" عندما يمر عبر كوكب سيكون الجزء الأكثر كثافة في التيار. وكان الشعر يتدفق عبر الكوكب، تاركا "أطرافا" تخرج من السطح.

وقال بريزو: "إذا تمكنا من تحديد موقع جذر هذه الشعيرات، فمن المحتمل أن نرسل مسبارا هناك ونحصل على وفرة من البيانات حول المادة المظلمة".

ومن خلال إثبات وجود هذه الشعيرات، يمكن أن يساعد ذلك في رسم خارطة لباطن عوالم بعيدة.

وأوضحت ناسا: "من الناحية النظرية، إذا كان من الممكن الحصول على هذه المعلومات، يمكن للعلماء استخدام شعر المادة المظلمة الباردة لرسم خرائط لطبقات أي جسم كوكبي، وحتى استنتاج أعماق المحيطات على الأقمار الجليدية".

المصدر: إكسبرس