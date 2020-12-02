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إيلون موسك ينوي إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ بعد 6 أعوام

الفضاء

إيلون موسك ينوي إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ بعد 6 أعوام
AFP AFP GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE
إيلون موسك
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أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك أنه ينوي إرسال أول إنسان إلى المريخ بعد 6 أعوام.

جاء ذلك على لسانه الثلاثاء 1 ديسمبر في مراسم  نيل جائزة Axel Springe التي تمنحها شركة Axel Springe الأمريكية لأصحاب أفكار ابتكارية  تؤثر على تطور المجتمع.

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وقال:" أنا واثق بأن الإنسان ستتاح له بعد 6 أعوام فرصة للهبوط على سطح المريخ".

وأضاف قائلا:" سنحاول تنفيذ تلك بعثة حتى بعد 4 أعوام إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك. أما مركبة غير مأهولة فسنحاول إرسالها إلى المريخ بعد عامين".

المصدر: تاس

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