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رائد فضاء روسي: أواجه عطشا دائما على متن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رائد فضاء روسي: أواجه عطشا دائما على متن المحطة الفضائية الدولية
Roskosmos.ru
رائد الفضاء الروسي سيرغي كود - سفيرتشكوف
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قال رائد الفضاء الروسي، سيرجي كود – سفيرشكوف، إنه يواجه عطشا دائما على متن المحطة الفضائية الدولية وذلك بسبب العمل المستمر لمكيفات الهواء هناك.

كما إنه يحس بحاجة دائمة إلى أضافة التوابل والملح إلى وجبات الأكل رغم أن طعمها لم يتغير مقارنة بالأطباق نفسها على الأرض.

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جاء ذلك في مقطع فيديو نشره أمس في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي VK (فكونتاكتي) الروسية، مع العلم أن فترة عمله على متن المحطة الفضائية بلغت شهرا واحدا .

وأوضح قائلا:" لم ألاحظ أي فرق بين أطباق المحطة والأرض. نعم، أواجه هنا العطش الأكثر مما أواجهه على الأرض. لكن السبب يكمن برأي ليس في انعدام الوزن بل في نظام تكييف الهواء العامل بشكل دائم الذي يجفف الهواء لتفادي ظهور قطرات ماء دقيقة على سطح الأجهزة الباردة".

ومضى قائلا" إن طعم الأكل لا يتغير. لكنني بحاجة دائمة إلى شيء ما مالح وحار وطعم أكثر جاذبية. لذلك أريد دائما إضافة الثوم والصلصة الحارة إلى الأكل العادي".

المصدر: نوفوستي

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