تأجيل إطلاق صاروخ روسي يحمل قمرا صناعيا إماراتيا

لم يستطع صاروخ "سويوز – إس تي – آ" الروسي الحامل على متنه القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye 2 الانطلاق الاثنين 30 نوفمبر الماضي من مطار "كورو" في غوانا الفرنسية لمشاكل تقنية.

أعلن ذلك رئيس شركة Arianespace الأوروبية، ستيفان إسراييل، الذي قال إن مشاكل خاصة بإرسال معلومات عن مواصفات القمر الصناعي ظهرت أثناء تحضير الصاروخ للإطلاق وأضاف أن الصاروخ والقمر الصناعي على ما يرام وقد انتقلا إلى نظام الانتظار. وقال:" سنقوم بمحاولة أخرى لإطلاق الصاروخ مساء الأربعاء 2 ديسمبر".

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يذكر أن القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye 2 تم تصميمه بجهود مشتركة بذلتها شركتا Airbus Defence وThales Alenia Space ليصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة سيقوم بتشغيلها العسكريون والمدنيون في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن شأنه دعم بعثات عسكرية واستشعار الأرض عن بعد لحساب شركات خاصة.

يذكر أن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين كان قد أعلن في 30 نوفمبر الماضي أن إطلاق صاروخ "سويوز – إس تي – آ" الروسي من مطار "كورو" الفضائي تأجل إلى 1 ديسمبر لظروف الطقس.

المصدر: تاس