عالم روسي يعلق على قيمة الأرض التي أعلنها زميله الأمريكي

علّق الأكاديمي دميتري بيسكالو، رئيس معهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، على قيمة الأرض، التي قدّرها العالم الأمريكي غريغ لافلين، بخمسة آلاف تريليون دولار.

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وقال العالم الروسي، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "هذا التقييم ساذج وغبي جدا، وهو بمستوى تيك توك لا أكثر".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ابتكر البروفيسور غريغ لافلين أستاذ علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، معادلة رياضية لحساب قيمة الكواكب لتحديد جدوى دراسة الكواكب الخارجية التي تكتشف وتحديد قيمتها.

وتأخذ هذه المعادلة بالاعتبار طول حياة الكوكب ومؤشراته، وعمره وحجمه وكتلته ودرجة حرارته. واختبر البروفيسور هذه المعادلة على كواكب المنظومة الشمسية، وكانت النتيجة أن قيمة الأرض تعادل خمسة آلاف تريليون دولار، والمريخ- 16 ألف دولار، و كوكب الزهرة - سنتا واحدا.

المصدر: نوفوستي