اليابان تطلق قمر اتصالات متطور إلى الفضاء

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA الأحد 29 نوفمبر الجاري عن نجاح إطلاق قمر اتصالات متطور إلى مدارات الأرض.

وتبعا لقناة " NHK" التلفزيونية الياباينية فإن "عملية إطلاق القمر إلى مدارات الأرض جرت يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ ياباني ثقيل من نوع H-2A ".

وأشارت القناة إلى أن "القمر الذي تم إطلاقه سيعمل في مدار ثابت حول الأرض على ارتفاع 30 ألف كلم، وستكون مهمته جمع المعلومات والبيانات من الأقمار الصناعية اليابانية الموجودة في الفضاء وإرسالها إلى المحطات الأرضية.

والميزة في هذا القمر تبعا للمعلومات المتوفرة هو أنه قادر على استقبال البيانات من الأقمار الصناعية الأخرى بسرعة عالية وإرسال هذه البيانات إلى الأرض أسرع بـ 7 مرات من أقمار الاتصالات العادية، ما سيساعد على تأمين الصور والفيديوهات والمعلومات اللازمة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

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أما صاروخ H-2A الذي استخدم في إطلاق هذا القمر فهو صاروخ فضاء ياباني ثقيل ثنائي المراحل تعمل محركاته بالهيدروجين السائل والأكسجين، وتوجد منه نسختان بطول 53 مترا، وقطر4 أو 5 أمتار، ووزن 290 إو 510 أطنان، ويمكن لنسخة H-IIA-202 منه نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10 أطنان إلى مدارات الأرض القريبة.

المصدر: فيستي