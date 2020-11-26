رائد فضاء أمريكي ينشر أول مقطع فيديو له من الفضاء بعد دخوله التاريخ

شارك رائد فضاء ناسا، فيكتور غلوفر، أول فيديو له من الفضاء بينما حلّق هو وثلاثة رواد آخرون فوق الأرض أثناء سفرهم إلى محطة الفضاء الدولية.

ويعد غلوفر جزءا من مهمة Crew-1 التي تم إطلاقها على متن كبسولة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، الملقبة بـ Dragon Resilience، في 15 نوفمبر.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020

وهذه هي أول رحلة لغلوفر إلى الفضاء، وحاول من خلال مقطع الفيديو مشاركة الإثارة التي كان يشعر بها، قائلا وهو ينظر إلى الأرض إن المشاهد لا يمكنها وصف شعوره.

والمقطع القصير، الذي تمت مشاركته على "تويتر"، مدته بضع ثوان فقط ولكنه يظهر منحنى كوكبنا والسماء الزرقاء المذهلة والسحب المنتشرة في الغلاف الجوي.

إقرأ المزيد

وأغرم غلوفر بالفضاء عندما كان في المدرسة الإعدادية، وبعد عقود يعيش هذا الحلم على ارتفاع 250 ميلا فوق سطح الأرض.

والتحمت مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة أوتوماتيكيا في الساعة 4 صباحا بتوقيت غرينتش يوم 17 نوفمبر، بالمحطة الفضائية الدولية وأظهر فيديو من ناسا استقبال رواد المحطة لطاقم المركبة.

وقام غلوفر برحلة 240 ميلا مع قائده مايكل هوبكنز وزملائه رواد الفضاء شانون ووكر وسويتشي نوجوتشي من وكالة الفضاء اليابانية، JAXA.

وجنبا إلى جنب مع تحقيق حلمه الشخصي، حقق غلوفر أيضا علامة فارقة في التاريخ لكونه أول شخص أسود البشرة يصل إلى المختبر المداري لإقامة طويلة تمتد 6 أشهر.

وأرسلت وكالة ناسا أكثر من 300 رائد فضاء أمريكي إلى الفضاء، لكن 14 منهم فقط كانوا من السود، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وانضم غلوفر إلى صفوف ناسا في عام 2013 وهو قائد في البحرية الأمريكية، لكنه الآن رائد الفضاء الأسود الرابع عشر الذي يغامر بالفضاء.

قال جلوفر في فيديو ناسا: "لقد كان الطيران جزءا مهما من حياتي المهنية وأنا أحب القيام بذلك".

المصدر: ديلي ميل