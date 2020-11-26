رواد الفضاء الأمريكيون يستخدمون مرحاضا روسيا

أطلع مركز إدارة الرحلات الفضائية أفراد الطاقم الروسي للمحطة الفضائية الدولية على أن رواد الفضاء الأمريكيين سيستخدمون مرحاضا روسيا.

واتضح ذلك من خلال محادثات بين أفراد الطاقم الروسي والمركز تبثها وكالة ناسا الأمريكية.

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وعلق أخصائي روسي في مركز إدارة الرحلات الفضائية على هذا الخبر وقال إن الأمريكيين ينتقلون إلى استخدام المرحاض الروسي لأن المراحيض أمريكية الصنع التي بحاجة إلى صيانة منتظمة.

فيما لم يذكر الأخصائي تفاصيل أخرى تتعلق بتلك الخصوصيات.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية يتوفر فيها مرحاضان روسيا الصنع يقع أحدهما في القطاع الروسي. أما ثانيهما فتم تركيبه في قطاع Tranquility الأمريكي.

وعلاوة على ذلك فهناك مرحاضان روسيان في مركبتي "سويوز" المأهولتين الروسيتين الملتحمتين حاليا بالمحطة الفضائية الدولية. لكنهما لا يستخدمان إلا خلال التحليق المستقل للمركبتين المأهولتين.

ونقل إلى المحطة في أكتوبر الماضي مرحاض أمريكي جديد على متن مركبة "دراغون" المأهولة. ولم يتم بعد تركيبه في القطاع الأمريكي. كما سينقل إلى المحطة مرحاض روسي آخر على متن مختبر "ناؤوكا" الروسي متعدد المهام المزمع إطلاقه الربيع المقبل.

جدير بالذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن الروسيين ، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود – سفيرتشكوف والأمريكيين، مايكل هوبكنز وكاتلين روبنز وفكتور غلوفر وشينون ولكر وكذلك الياباني سويتي نوغوتي.

المصدر: نوفوستي