الكرملين يهنئ الصين بنجاح البعثة القمرية ويشيد بالتعاون في مجال الفضاء

ترحب موسكو بإنجازات الصين في غزو الفضاء وترى أن هذا المجال هو ساحة مستقبلية للتعاون بين البلدين.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديث أدلى به الثلاثاء 24 نوفمبر للصحفيين معلقا على إطلاق الصين لمسبار قمري سيجلب إلى الأرض عينات من صخور القمر وذلك لأول مرة في تاريخ الصين.

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وقال :" إننا نرحب طبعا بإنجازات حليفنا الصيني ورفاقنا الصينيين في مجال غزو الفضاء". ويرى دميتري بيسكوف أن التعاون في غزو الفضاء هو أحد المجالات المستقبلية الهامة للبلدين.

هذا وأعربت وكالة ناسا الأمريكية عن أملها بأن تقدم الصين للمجتمع الدولي فرصة للاطلاع على معلومات عن صخور القمر بعد إنجاز مشروع جلب عينات من التربة القمرية إلى الأرض.

يذكر أن الصين أطلقت الثلاثاء 24 نوفمبر مسبار"تشانغ إه – 5" القمري الذي يتوقع أن يجلب إلى الأرض عينات من صخور القمر.

ويتوقع أن يصبح المشروع خطوة جديدة على طريق تطوير البرنامج القمري الصيني، ما يسمح بالتأكد من صواب الاستراتيجية الصينية الرامية إلى استصلاح القمر. وعلاوة على ذلك فإن بكين ستتلقى معلومات خبرات مفيدة من شأنها تحفيز تطور المعدات الفضائية الصينية.

المصدر: تاس