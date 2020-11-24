فيديو رائع من مركبة الفضاء جونو يمنحنا فرصة التحليق فوق كوكب المشتري

منحت وكالة الفضاء الأمريكية عشاق الفلك فرصة للقيام بجولة مثيرة حول كوكب المشتري بفضل مركبة جونو الفضائية.

والفيديو المذهل، المكون من 41 صورة تم التقاطها في رحلة جونو الأخيرة في 2 يونيو، يعطينا لمحة عما كنا سنراه إذا كنا قادرين على التحليق حول كوكب المشتري بأنفسنا، والجمع بين الصور المأخوذة من زوايا مختلفة عندما حلقت المركبة الفضائية حول أكبر كواكب النظام الشمسي.

وخلال الفيديو، يمكن أن نرى مناظر مكبرة للغلاف الجوي العلوي لكوكب المشتري في أقرب اقتراب لجونو، عندما كانت المركبة الفضائية على بعد نحو 2100 ميل (3400 كم) فوق قمم السحاب على الكوكب، بالإضافة إلى مناظر مكبرة.

وفي أقرب نقطة للمركبة الفضائية من المشتري، سرعت الجاذبية الهائلة للغاز المركبة الفضائية بشكل مذهل بالنسبة إلى الكوكب، لتصل إلى 130 ألف ميل في الساعة (209000 كم في الساعة)، وفقا لبيان ناسا.

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وأنشأ العالم المواطن كيفن جيل الفيديو باستخدام بيانات من كاميرا JunoCam، التي تعرض الصور رقميا باستخدام "كاميرا" افتراضية، ما يمنحنا هذه المناظر الجميلة للمشتري.

ووقع التقاط هذه الصور بين الساعة 5:47 صباحا والساعة 7:25 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:47 و11:25 بتوقيت غرينتش) في 2 يونيو حيث قامت المركبة الفضائية بتحليقها السابع والعشرين حول الكوكب.

وتم إطلاق مركبة جونو في عام 2011 ، وبعد رحلة استغرقت خمس سنوات عبر الفضاء، وصلت إلى كوكب المشتري في يوليو 2016. وتدور المركبة الفضائية حول أكبر كوكب في النظام الشمسي لأخذ البيانات التي ستساعد العلماء في فهم أصل كوكب المشتري وتطوره.

ومنذ التحليق الأول، قدمت مركبة جونو معلومات مثيرة عن الكوكب، بما في ذلك نظرة فاحصة على البقعة الحمراء العظيمة لكوكب المشتري، وهي عاصفة عملاقة تحوم في الغلاف الجوي للكوكب.

على الرغم من أن المركبة الفضائية كان من المفترض أن تغوص في الغلاف الجوي لكوكب المشتري عام 2018 ، فقد وسعت ناسا مهمتها حتى عام 2021.

المصدر: سبيس