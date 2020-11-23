"سبيس إكس" تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية حتى مساء اليوم

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها أجلت إطلاق الدفعة الجديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض حتى مساء اليوم الاثنين.

وأشارت الشركة في تغريدة لها على "تويتر" إلى أن إطلاق صاروخ "فالكون-9" مع 60 قمرا من أقمار Starlink من المفترض أن تجري من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا مساء الاثنين 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 21:34 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة(صباح الثلاثاء 24 نوفمبر، تمام الساعة 5:34 بتوقيت موسكو)، لكن عملية الإطلاق ستكون مرهونة بأحوال الطقس.

Standing down from today’s launch of Starlink. Rocket and payload are healthy; teams will use additional time to complete data reviews and are now working toward backup opportunity on Monday, November 23 at 9:34 p.m. but keeping an eye on recovery weather — SpaceX (@SpaceX) November 23, 2020

وتبعا لـ"سبيس إكس" فإن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي سيحمل الأقمار المذكورة إلى مدارات الأرض ستتتم استعادتها بعد أن ينفذ الصاروخ مهمته في الفضاء، وستعود لتهبط على منصة في المحيط الهادئ، وأوضحت أن هذه المرحلة كانت قد استخدمت 6 مرات من قبل في تنفيذ عمليات إطلاق مركبات وأقمار إلى مدارات الأرض، منها عملية إطلاق أقمار Telstar التي جرت في 18 سيتمبر 2018، وعمليات إطلاق لأقمار Starlink في مايو 2019.

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ويهدف مشروع Starlink إلى إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في 22 من فبراير 2018، وأطلق أول 60 قمرا تابعا لمنظومته في مايو العام الماضي.

المصدر: تاس