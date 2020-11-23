أوروبا تعتزم إرسال روادها إلى الفضاء بمركبتها المأهولة

تدرس الوكالة الفضائية الأوروبية إمكانية تصميم مركبات فضائية أوروبية مأهولة، كما تدرس مسألة تصميم صاروخ بمقدوره إطلاق تلك المركبات إلى الفضاء.

أعلنت ذلك صحيفة Welt am Sonntag الألمانية التي قالت إن أوروبا لا تريد التخلي عن قطاع الفضاء الواعد الذي صار يتطور في الأونة الأخيرة بوتائر سريعة.

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مع أن ذلك فإن الأوروبين يواجهون في الوقت الراهن مشاكل تقنية ومالية كبيرة متعلقة بتصميم صاروخ Ariane 6 الأوروبي الذي لا يزال يحتاج إلى استثمارات إضافية وخاصة بعد فشل مهمة صاروخ "فيغا" الأوروبي الأسبوع الماضي لوجود خلل في محركه.

يذكر أن أوروبا استخدمت ولا تزال تستخدم المركبات المأهولة الروسية والأمريكية لإطلاق روادها إلى الفضاء، إذ أنها لا تمتلك صواريخ ومركبات فضائية حصلت على ترخيص بتحقيق رحلات فضائية مأهولة.

من جهة أخرى فإن الوكالة الفضائية الأوروبية لديها خبرة في إطلاق مركبات الشحن ATV التي كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية. كما إنها تشارك في تصميم قسم الأجهزة في مركبة "أوريون" القمرية الأمريكية المأهولة.

المصدر: نوفوستي