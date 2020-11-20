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اليابان توسع خطط زيارة روادها إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

اليابان توسع خطط زيارة روادها إلى المحطة الفضائية الدولية
NASA
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أعلن وزير التعليم والثقافة والعلوم والتقنية في اليابان، كويتشي هاغيودا، أن بلاده عازمة على إرسال رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال الوزير: "تخطط اليابان لإرسال رواد فضاء مرة أخرى إلى المحطة الفضائية، ومن المفترض أن نرسل رائد الفضاء، كويتشي واكاتا، إلى المحطة عام 2022، وأن نرسل، ساتوشي فوروكاوا، في العام الذي يليه، هذان الرائدان التابعان لوكالة استكشاف الفضاء البابانية سيبقيان على متن المحطة فترة طويلة نسبيا".

وأضاف "إنه لأمر مثير للغاية أن يلعب أبناء جيلنا مثل هذا الدور المهم في استكشاف الفضاء، نحن نصلي لنجاح مهمة تطوير الصناعات الفضائية في بلادنا ولنجاح رواد الفضاء اليابانيين الذين تمنح أنشطتهم أحلاما جديدة للناس".

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ويعتبر كويتشي واكاتا، البالغ من العمر 57 سنة من أكثر رواد الفضاء المخضرمين في الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، وله سجل حافل في هذا المجال، حيث أمضى في الفضاء اكثر من 347 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت قد أرسلت مؤخرا رائد الفضاء، سويتشي نوجوتشي، إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية، حيث حملت المركبة إلى المحطة أيضا 3 رواد أمريكيين هم: مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر.

المصدر: فيستي

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