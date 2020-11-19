كويكب "يتخطى" الدفاعات الكوكبية ويحقق اقترابا مقلقا من الأرض يوم الجمعة 13

سُجّل رقم قياسي جديد مثير للقلق لأقرب تحليق لكويكب حول الأرض، بعد أن جاءت صخرة فضائية تسمى 2020 VT4 على بعد 400 كيلومتر من الكوكب يوم الجمعة 13.

ورُصد الكويكب من خلال مسح نظام التنبيه الأخير للصدمات الأرضية (ATLAS) في مرصد ماونا لوا في هاواي، بعد زهاء 15 ساعة من اقترابه من النقطة العمياء المواجهة للشمس.

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPfpic.twitter.com/XrnKiiGTyJ — Tony Dunn (@tony873004) November 14, 2020

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ويُعتقد أن قطره يتراوح ما بين خمسة و10 أمتار، حيث اتجه 2020 VT4 إلى أقرب نقطة له في الساعة 17:20 بالتوقيت العالمي (UT) يوم الجمعة 13 نوفمبر فوق الجنوب المحيط الهادئ، بالقرب من جزر بيتكيرن.

واشتُبه أن الكويكب الذي تسبب في حدث تشيليابينسك 2013، يبلغ ضعف حجم 2020 VT4 على الأقل، والذي من المحتمل أن يكون احترق في الغلاف الجوي وخلق ظاهرة نيزكية صغيرة في هذه العملية.

ولوضع التحليق في السياق، تدور محطة الفضاء الدولية على مسافة زهاء 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، والصخور الفضائية تدور حول مدار أرضي منخفض أثناء دخولها مجال الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض. ولحسن الحظ، لم تتضرر أي أقمار صناعية أثناء التحليق.

Where’s Space Force when you need em? — Pete Erickson (@PeteJErickson) November 16, 2020

وكان هذا أقرب تحليق موثق لكويكب غير نيزكي مقابل الأرض، بعد أن سُجّل الرقم القياسي السابق أيضا هذا العام، عندما وصل كويكب 2020 QG على بعد 3000 كيلومتر من الأرض في 16 أغسطس.

وأثار هذا التحليق القريب العديد من الأسئلة عبر الإنترنت حول مكان وجود دفاعات كوكب الأرض وكيف يمكن أن تغفل عن مكان وجود الكويكب.

المصدر: RT