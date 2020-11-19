روسيا تعلن عن موعد اختيار طواقم تجربة "رواد القمر"

أعلن مدير مشروع SIRIUS المخصص لتدريب الرواد على الرحلات المستقبلية للقمر، مارك بيلاكوفسكي، أن اللجان المسؤولة عن المشروع ستختار طواقم الرواد التي ستشارك في المشروع العام القادم.

وفي مقابلة صحفية قال بيلاكوفسكي: " أواخر فبراير القادم ستختار اللجان المسؤولة عن المشروع الطواقم الأساسية والاحتياطية من الرواد الذين سيشاركون في تجربة SIRIUS، وسيبدأ الرواد تدريباتهم أوائل مارس العام القادم".

وأضاف "حتى فبراير العام القادم ستختار اللجان 12 شخصا سيشكلون الطاقمين الأساسي والاحتياطي في هذا المشروع، وسترشح ناسا 4 أشخاص سيتم اختيار اثنين منهم، كما سيكون من بين أفراد الطواقم امرأتين على الأقل، أما قائد الطاقم الأساسي في المشروع فسيكون ممثلا عن المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، وسيتراوح عمره ما بين 28 و55 سنة".

وأشار بيلاكوفسكي إلى أن طواقم الرواد المشاركين في هذا المشروع لن يكونوا من الروس أو الأمريكيين فقط، بل من دول أخرى مشاركة فيه كالإمارات والهند والمكسيك وعدة دول أيضا.

وSIRIUS هو مشروع علمي أنشأه معهد البحوث الحيوية والطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع وكالة ناسا، لتدريب عدد من الرواد على الرحلات المستقبلية التي ستتجه إلى القمر.

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وخلال الاختبارات، سيتعين على المشاركين البقاء في عزلة تامة عن العالم الخارجي، والعيش في ظروف تشبه إلى حد كبير الظروف التي سيعيشها الرواد في الرحلات الفضائية التي ستنطلق إلى القمر مستقبلا.

كما سيخضع المشاركون لنحو 80 اختبارا علميا، منها اختبارات لقياس قدرتهم على تجنب التوتر أثناء الرحلات الفضائية طويلة الأمد، واختبارات تبين مدى قدرة أجسادهم على تحمل عدم النوم ليومين متتاليين.

المصدر: فيستي