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فشل عملية تبديل جزء من نظام التحكم بدرجة الحرارة على متن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

فشل عملية تبديل جزء من نظام التحكم بدرجة الحرارة على متن المحطة الفضائية الدولية
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المحطة الفضائية الدولية
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أخفق رائدا الفضاء الروسيان في تبديل لوحة تابعة لنظام التحكم بدرجة الحرارة على متن المحطة الفضائية الدولية، حسبما جاء من محادثات يبثها موقع وكالة الفضاء الأمريكية، اليوم الأربعاء.

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وأوضح محلل "ناسا" إن رائدي الفضاء الروسيين، وهما سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، أخفقا في فتح الحاوية المحكمة التي تضم جهاز تنظيم صرف السائل المستخدم للتحكم بدرجة الحرارة داخل وحدة "زاريا" (وهي إحدى الوحدات المكونة للقسم الروسي من المحطة الدولية)، وذلك بسبب عطل في غطاء الحاوية.

وبعد ذلك تلقى رائدا الفضاء أمرا من الأرض بترك المهمة وإبقاء وحدة اللوحة القديمة في مكانها نظرا لقدرتها على أداء وظيفتها في الوقت الحالي.

المصدر: تاس

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