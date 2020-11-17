وكالة الفضاء الروسية: طاقم المحطة الدولية نجح في إصلاح التصدع في القسم الروسي منها

أعلن مصدر في وكالة الفضاء الروسية أن طاقم المحطة الفضائية الدولية نجح في إصلاح التصدع في القسم الروسي من المحطة، مما سيسمح بوقف تسرب الهواء منه.

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وأوضح المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي" أن أعضاء الطاقم الروسي للمحطة وضعوا قطعة مطاطية جديدة فوق المكان المفترض لتسرب الهواء من وحدة الخدمة "زفيزدا" (إحدى وحدات القسم الروسي من المحطة)، معربا عن ثقته بأن حل مشكلة التسرب سيكون من الممكن إثباته بناء على نتائج قياس ضغط الهواء داخل القسم ودراسة المعطيات التي سيتم إرسالها من المحطة إلى الخبراء على الأرض.

وعلم سابقا من محادثات الطاقم مع الأرض أن رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف يصلح التصدع بواسطة قطعة مصنوعة من المطاط وورق الألمينيوم.

وفي سبتمبر 2019 تم رصد تسرب هواء بسيط على متن المحطة الفضائية الدولية، أما في أكتوبر الماضي، فقد كشف رائدا الفضاء الروسيان، أناطولي إيفانيشين وإيفان فاغنير، تصدعا يبلغ طوله 4,5 سم، داخل أحد أجزاء وحدة الخدمة الروسية، وتم إصلاحه حينذاك بشريط خاص مقاوم للحرارة كإجراء مؤقت، فيما أكدت وكالة الفضاء لـ "نوفوستي" أن التصدع لا يهدد سلامة المحطة وطاقمها، وأن الخبراء على الأرض يبحثون عن "طريقة إصلاحه نهائيا.

المصدر: نوفوستي