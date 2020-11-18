ناسا تنوي توقيع اتفاقية مقايضة مع "روس كوسموس"

لا تزال ناسا ومؤسسة "روس كوسموس" الروسية الفضائية تبحثان مشروعا لاتفاقية المقايضة سيتمكن بموجبها الرواد الروس من الانطلاق إلى الفضاء بمركبات أمريكية مأهولة.

أما رواد الفضاء الأمريكيون فيستطيعون حجز الكراسي في المركبات الروسية المأهولة.

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أفادت بذلك الأحد 16 نوفمبر بوابة Spaceflightnow.com الأمريكية التي قالت إن مشروع الاتفاقية قد وجه إلى وزارة الخارجية الأمريكية لإقراره.

ويتوقع أن يقدم كلا الجانبين في حال تبني الاتفاقية كرسيا إضافيا في مركباتهما المأهولة لرائد من الجانب الآخر.

مع ذلك فإن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، كان قد أعرب في وقت سابق عن مخاوفه بشأن أمان الرحلات الفضائية المأهولة بمركبات فضائية أمريكية، مع العلم أن مركبة "دراغون" التابعة لـ إيلون موسك قامت برحلتين مأهولتين فقط. بينما قامت مركبة "سويوز" المأهولة الروسية بعشرات الرحلات الفضائية المأهولة.

يذكر أن مركبة "دراغون" المأهولة الثانية التي أطلقت يوم 16 نوفمبر الجاري التحمت يوم 17 نوفمبر بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس