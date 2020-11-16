رئيس وكالة ناسا يشيد بتعاون أمريكا واليابان في مجال الفضاء

أشاد رئيس وكالة ناسا، جيمس برادينستاين، بالتعاون المشترك بين اليابان وأمريكا في مجالات الفضاء، وخصوصا في مهمة إطلاق مركبة Crew Dragon الأخيرة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي مقابلة صحفية حول المهمة المذكورة قال برادينستاين: "إن إطلاق مركبة Crew Dragon في رحلتها المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية هو مثال على التعاون الناجح بين وكالة ناس واليابان وشركة سبيس إكس.. لقد شهدنا أمسية تاريخية أخرى خلال عملية الإطلاق، أود أن أشكر فرق ناسا وسبيس إكس على عملهم الممتاز مرة أخرى".

وأضاف : "أود أيضا أن أعرب عن امتناني لشركائنا في اليابان، إنهم شركاء رائعون للولايات المتحدة، نحن ممتنون للغاية لانضمام هذا البلد إلينا في مهمة Crew-1 التي أطلقت فيها المركبة في رحلة مأهولة نحو المحطة".

ومن جانبه قال مدير قسم الرحلات الفضائية المأهولة في وكالة الفضاء اليابانية، هيروشي ساساكي: "أود أن أعرب عن امتناني لكل من شارك في عملية إطلاق مركبة Dragon في رحلتها المأهولة التي جرت مؤخرا، وجميع الذين عملوا في ظل هذه الظروف الاستثنائية مع تفشي وباء كورونا، واود أن أهنئ الجميع بعملية الإطلاق الناجحة".

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وكانت شركة سبيس إكس قد أطلقت صباح اليوم الاثنين مركبة Crew Dragon في رحلة نحو المحطة الفضائية الدولية، مستخدمة في عملية الإطلاق صاروخا من نوع "فالكون-9"، وتحمل المركبة إلى المحطة رواد فضاء أمريكيين هم: مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي، الذين سيبقون على متن المحطة نصف سنة تقريبا.

المصدر: فيستي