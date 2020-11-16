صاروخ "سبيس إكس" ينطلق إلى الفضاء بنجاح (فيديو)

انطلق صاروخ "سبيس إكس" الخاص المأهول بأربعة رواد فضاء من محطة قاعدة كيب كنافيرال الجوية اليوم الأحد، بنجاح.

وتم إطلاق كبسولة "Crew Dragon" الجديدة بواسطة صاروخ SpaceX" Falcon 9" في الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، من مركز كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا.

وتعد الرحلة الحالية، أول مهمة كاملة ترسل فيها "ناسا" طاقما إلى الفضاء على متن مركبة مملوكة للقطاع الخاص.

وكانت الخطة الأساسية أن تبدأ الرحلة التي تستغرق 27 ساعة إلى محطة الفضاء، وهي مختبر يدور حول الأرض على بعد 400 كيلومتر يوم السبت.

وقال مسؤولو ناسا إن الإطلاق تأجل ليوم واحد بسبب توقعات هبوب رياح قوية من بقايا العاصفة الاستوائية "إيتا" التي كان من شأنها أن تجعل الهبوط عند العودة صعبا.

وكانت رحلة تجريبية لكبسولة الفضاء "كرو دراغون" في أغسطس، تحمل اثنين فقط من رواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية، وهي أول مهمة فضائية مأهولة تابعة لناسا يتم إطلاقها من الأراضي الأمريكية منذ 9 سنوات بعد انتهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.

وخلال السنوات الماضية، كان رواد الفضاء الأمريكيون يقومون برحلات إلى المدار على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.

المصدر: RT + وكالات