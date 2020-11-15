رحلة مأهولة لـ"سبيس إكس" تنطلق في وقت لاحق إلى محطة الفضاء الدولية

تنطلق يوم الأحد، رحلة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لرائد التكنولوجيا إيلون ماسك، إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها 4 رواد فضاء.

وتعد الرحلة الحالية، أول مهمة كاملة ترسل فيها "ناسا" طاقما إلى الفضاء على متن مركبة مملوكة للقطاع الخاص.

ومن المقرر إطلاق كبسولة الفضاء "كرو دراغون" المصممة حديثا بواسطة الصاروخ "فالكون 9" في الساعة 7:27 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00.27 يوم الاثنين بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكانت الخطة الأساسية أن تبدأ الرحلة التي تستغرق 27 ساعة إلى محطة الفضاء، وهي مختبر يدور حول الأرض على بعد 400 كيلومتر يوم السبت.

وقال مسؤولو ناسا إن الإطلاق تأجل ليوم واحد بسبب توقعات هبوب رياح قوية من بقايا العاصفة الاستوائية "إيتا" التي كان من شأنها أن تجعل الهبوط عند العودة صعبا.

وكانت رحلة تجريبية لكبسولة الفضاء "كرو دراغون" في أغسطس، تحمل اثنين فقط من رواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية، وهي أول مهمة فضائية مأهولة تابعة لناسا يتم إطلاقها من الأراضي الأمريكية منذ 9 سنوات بعد انتهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.

وخلال السنوات الماضية، كان رواد الفضاء الأمريكيون يقومون برحلات إلى المدار على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.

المصدر: رويترز