"سبيس إكس" تستعد لإطلاق أول مهمة لرواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

تستعد شركة "سبيس إكس" لإرسال طاقم مؤلف من 4 رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية مساء السبت في أول مهمة تنفيذية لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) باستخدام كبسولة الفضاء "كرو دراغون".

ومن المقرر إطلاق الكبسولة بواسطة الصاروخ "فالكون 9" في الساعة 7:49 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00.49 يوم الأحد بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانيفرال بولاية فلوريدا وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وياباني رابع.

والرحلة التي ستستغرق نحو 8 ساعات تقريبا للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية ستكون أول مهمة مأهولة لـ"سبيس إكس"، وهي مهمة تنفيذية وليست اختبارا، إثر تصديق مسؤولي ناسا هذا الأسبوع على تصميم "كرو دراغون"، بما أنهى ما يقرب من عشر سنوات من مرحلة تطوير التصميم التي قامت بها "سبيس إكس" بموجب برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق رحلات فضاء مأهولة.

وقال جيم بريدينستين مدير ناسا، خلال مؤتمر صحفي في مركز كينيدي للفضاء: "التاريخ الذي نصنعه هذه المرة هو أننا نطلق رحلة تنفيذية لمحطة الفضاء الدولية".

المصدر: رويترز