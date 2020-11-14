تحديد طول الشق الذي يتسرب منه الهواء في المحطة الفضائية الدولية

اتضح أن طول الشق في وحدة "زفيزدا" الروسية، الذي يتسرب منه الهواء في المحطة الفضائية الدولية هو 4.4-4.5 سم. أي أكبر مرة ونصف المرة مما كان يعتقد.

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وقد تمكن رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف، من قياس طول الشق الذي يتسرب منه الهواء في وحدة "زفيزدا" الروسية، وتبين أنه أكبر مما كان يعتقد سابقا.

وقال ريجيكوف في اتصال مع خبير مركز إدارة الرحلات الفضائية، "نعم لقد التقطت صورة للشق وقست طوله، وتبين أنه حوالي 4.5 سم أو أقل بعض الشيء". وأشار إلى أن سبب اختلاف القياس عن القياسات السابقة هو "شروط رؤية الشق".

وقال "حاليا كانت صورة الشق كاملة بين النقطتين 10 و12 واتضح أن طوله 4.4 سم، زائد-ناقص 2-3 ملم.".

ويذكر أن رائدي الفضاء الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر اكتشفا مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في الكابينة الوسطية من وحدة "زفيزدا" وتمكنا من غلقه مؤقتا بواسطة لاصق مقاوم للحرارة.

المصدر: نوفوستي