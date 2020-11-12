الذكرى 50 لإطلاق أول روفر سوفيتي إلى القمر

أطلق في 10 نوفمبر عام 1970 إلى القمر مسبار "لونا – 17" السوفيتي الحامل على متنه روفر "لوناخود – 1" القمري.

وذلك بواسطة صاروخ "بروتون – كا" سوفيتي الصنع. ووصل المسبار في 17 نوفمبر إلى مدار القمر من حيث هبط برفق على سطح القمر.

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وقام مركز إدارة الرحلة الفضائية بفحص موقع الهبوط وبعد أن تأكد من سلامة المسبار أصدر أمرا بإنزال سلم نزل عن طريقه روفر "لوناخود" إلى سطح القمر، ما اعتبر انطلاقا لعملية دراسة القمر بواسطة الروفرات والمختبرات الأوتوماتيكية غير المأهولة.

استطاع روفر "لوناخود – 1" السوفيتي قطع مسافة 10540 مترا على سطح القمر بسرعة كيلومترين في الساعة، ما سمح له بدراسة 80000 متر مربع.

والتقط الروفر خلال تنفيذ برنامجه القمري 200 صورة فوتوغرافية بانورامية لتضاريس القمر، كما قام بالبث التلفزيوني المباشر.

ودشن عمل الروفر السوفيتي الأول على سطح القمر عصر دراسة الكواكب القريبة من الأرض بواسطة المحطات الأوتوماتيكية والروفرات والمختبرات العلمية غير المأهولة، مع العلم أن أول بعثة مأهولة إلى القمر حققها عام 1969 رائدا الفضاء الأمريكيان.

المصدر: روس كوسموس