ناسا توقع عقدا لإطلاق مركبتي شحن نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت شركة Northrop Grumman الأمريكية أنها وقعت عقدا مع وكالة ناسا لإطلاق مركبتي شحن من نوع Cygnus إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن الشركة "وقعت Northrop Grumman مع وكالة ناسا عقدا لمهمتين إضافيتين لإرسال مركبتي شحن إلى المحطة الفضائية عام 2023، هاتين المهمتين تأتيان في إطار اتفاقية خدمة توصيل البضائع التجارية إلى المحطة CRS-2، وخلالهما سيتم نقل نحو 7.5 طن من الحمولة إلى المحطة".

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت آخر مركبة شحن من نوع Cygnus نحو المحطة الفضائية الدولية أوائل أكتوبر الفائت، وباستخدام صاروخ محلي الصنع من نوع Antares، وحملت هذه المركبة إلى المحطة حينها حمولة تزن 3.6 طنا، تشمل مواد غذائية، ومواد ضرورية لبقاء الرواد على متن المحطة، ومعدات إضافية للمحطة، ومعدات لإجراء الأبحاث العلمية.

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و Cygnusهي مركبات شحن فضائي طورتها ناسا في إطار برنامجها المخصص لتسليم البضائع إلى المحطة الدولية وفق عقود مع شركات محلية خاصة.

وجرى إطلاق أول مركبة من هذا النوع إلى الفضاء في 18 سبتمبر 2013، وحتى 3 أكتوبر العام الجاري نفذت أمريكا 14 عملية إطلاق لهذه المركبات، 11 عملية منها نفذت باستخدام صواريخ Antares، و3 عمليات اعتمدت على صواريخ Atlas V الأمريكية.

المصدر: فيستي