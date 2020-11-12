المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها اليوم

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة حول الموضوع "من المقرر أن يتغير مدار المحطة الفضائية الدولية يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، وسيتم تعديل مدار المحطة باستخدام محركات مركبة Progress MS-14 الملتحمة بها".

وأصاف البيان "في التاريخ المذكور وفي تمام الساعة 22:50 ستعمل محركات المركبة الملتحمة بوحدة زفيزدا التابعة للمحطة لمدة 363.5 ثانية، ليزداد ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية بنحو 1.2 كلم ، ليصبح بعد مدارها عن الأرض 419.4 كلم".

وتبعا للخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس" فإن التعديل الذي سيطرأ على مدار المحطة ضروري لخلق الظروف المناسبة لالتحام مركبة Soyuz MS-18 بها، والتي من المفترض أن تطلق نحوها ربيع العام القادم.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-18 من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في رحلة مأهولة في الأول من أبريل عام 2021، لتحمل على متنها طاقما مكونا من رواد الفضاء الروس.

المصدر: تاس