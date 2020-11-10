سكان الأرض على موعد مع كوكب عطارد الأسبوع الجاري

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو أن بعض سكان الكرة الأرضية سيتمكنون من رؤية كوكب عطارد في السماء صباحا الأسبوع الجاري.

وقال بيان صادر عن الخدمة "سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية لديهم الفرصة لرؤية كوكب عطارد في السماء صباحا خلال شهر نوفمبر الجاري، وأفضل فترة سيظهر فيها هذا الكوكب بوضوح صباحا هي ما بين 12 و14 نوفمبر.. رؤية هذا الكوكب في السماء صباحا عادة بالنسبة لسكان الأرض صعبة وغير ممكنة بسبب احتجاب أشعة الشمس".

وأشار البيان إلى "أن عطارد سيظهر في السماء في الفترة المذكورة فوق خط الأفق من الجهة الشرقية، وسيكون مرئيا للمراقبين أسفل ويسار كوكب الزهرة".

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ولرؤية هذا الكوكب بوضوح تبعا للخبراء في المركز يجب البدء في مراقبة السماء قبل شروق الشمس، ورصد كوكب الزهرة ثم انتظار لحظة الشروق والنظر من جهة ظهور الزهرة باتجاه الشمس، وبعدها سيظهر عطارد بشكل واضح حوالي الساعة السابعة صباحا.

المصدر: فيستي