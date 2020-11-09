طاقم المركبة الأمريكية يستعد للانطلاق نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا أن طاقم المركبة الأمريكية Crew Dragon يستعد لرحلته المقبلة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت الوكالة في تغريدة نشرتها على "تويتر" اليوم الاثنين إلى أن طاقم المركبة وصل إلى قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، ليستعد لعملية الانطلاق التي ستجري منتصف الشهر الجاري.

وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن عملية إطلاق مركبة Crew Drago في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية ستكون في 14 نوفمبر المقبل، بتمام الساعة 19:49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15 نوفمبر 3:49 بتوقيت موسكو)".

The crew of NASA's @SpaceX Crew-1 mission arrived at @NASAKennedy earlier this afternoon ahead of their scheduled Nov. 14th launch to @Space_Station. Check out more photos ➡️ https://t.co/6OY3kX0Dnipic.twitter.com/yLE1HGPYfK — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) November 8, 2020

وتبعا لمعلومات أوردتها قناة "360" التلفزيونية سيتكون طاقم المركبة من رواد الفضاء الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي، الذين سيبقون على متن المحطة نصف سنة تقريبا.

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ويعمل على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا أفراد البعثة رقم 64 الذين وصلوا إليها منتصف أكتوبر الفائت، وهم: رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الأمريكية الفضاء، كاثلين روبينز.

المصدر: فيستي