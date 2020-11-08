روسيا ستطلق أقمارا صناعية صغيرة لتقوية الاستشعار عن بعد

ستطلق شركة سبوتنيكس (المختصة بتصنيع وإطلاق الأجهزة الفضائية الصغيرة)، في مارس المقبل، خمسة أقمار صناعية، مجهزة بكاميرات لالتقاط صور لسطح الأرض.

وقالت رابطة مبادرة التكنولوجيا الوطنية، إن الأقمار الصناعية المذكورة، ستسمح باستخدام أجهزة خاصة للبحث عن الأفراد وتتبع الأجسام المتحركة أو الثابتة، مثل حاويات الشحن. بالمقارنة مع الأجهزة العاملة حاليا على الأقمار الصناعية، ستعمل الأجهزة الجديدة بشكل أسرع وأرخص. سيكون من الممكن أيضا إعادة إرسال المعطيات من الأماكن النائية الوعرة التي يصعب الوصول إليها، والتي لا تغطيها شبكات الألياف الضوئية. في المستقبل سيكون من الممكن البحث عن المفقودين حتى لو لم يكن معهم هواتف محمولة.

وذكرت الرابطة، أنه تم تقديم الوثائق الخاصة بالمشروع، إلى وزارة التجارة والصناعة الروسية في يوم 29 أكتوبر الماضي.

وسيسمح المشروع الجديد، بتقليص نفقات الحصول على الخدمات المذكورة أعلاه بمقدار 10-15 مرة، بالمقارنة مع حجمها الحالي.

وهذه الحقيقة بالذات، تحفز ظهور عدد كبير من المشاريع، في المقام الأول مجموعات اتصالات الأقمار الصناعية الرخيصة ذات المدار المنخفض، والتي يمكن أن تضغط في السنوات السبع أو العشر القادمة على الأنظمة التقليدية المستخدمة حاليا.

المصدر: تاس