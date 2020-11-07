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مصدر: روسيا ستنقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا للناتو

الفضاء

مصدر: روسيا ستنقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا للناتو
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انطلاق صاروخ من نوع "سويوز - أس تي - أ" من مطار كورو في غيانا الفرنسية
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كشف مصدر مطلع أن صاروخا روسيا من نوع "سويوز - أس تي - أ" سينقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا لصالح فرنسا، إحدى دول الناتو.

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وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، اليوم السبت، أشار المصدر في قطاع الصواريخ الفضائية إلى أن عملية إطلاق جهاز CSO-2 الخاص بالاستطلاع البصري الإلكتروني مخطط لها في 28 ديسمبر المقبل من مطار كورو الواقع في غيانا الفرنسية.

وذكر المصدر أن العملية كان من المخطط سابقا تنفيذها في أبريل الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب مشاكل فنية تم الكشف عنها في وحدة التسريع "فريعات-إم تي"، وإغلاق مطار كورو على خلفية جائحة كورونا.

وفي العام 2018، قال مصدر في القطاع الفضائي الأوروبي إن الدول الأوروبية يمكن أن تتخلى في العام 2023 عن عمليات الإطلاق التجارية لصاروخ "سويوز - إس تي" الروسي من مطار كورو لصالح صاروخ "أريان-6" الأوروبي بنسخته المزود بوحدتي تسريع جانبيتين.

المصدر: نوفوستي

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