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روسيا تطور مجموعة جديدة من الأقمار لاستشعار الأرض عن بعد

الفضاء

روسيا تطور مجموعة جديدة من الأقمار لاستشعار الأرض عن بعد
NASA
صورة تعبيرية
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أعلنت مصادر في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وأشار مقال نشرته مجلة  "الفضاء الروسي" إلى أن الأقمار الجديدة والتي تطورها روسيا في إطار مشروع "سفيرا- Sphere" ستحمل اسم Berkut.

وتبعا للمجلة فإن أقمار Berkut ستخصص لمراقبة واستشعار الأرض عن بعد بشكل دوري، وستوفر خدمات المراقبة عن بعد لأي نقطة في روسيا في جميع الأحوال الجوية، وبمعدل صورة كل 30 دقيقة، كما ستستطيع تصوير أي منطقة على الكرة الأرضية بمعدل مرة في اليوم.

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وستتكون مجموعة أقمار Berkut من 4 أنواع من الأقمار: أقمار Berkut-O للمسح الأرضي العام، وأقمار Berkut-VD للتصوير البصري العالي الدقة، وأقمار Berkut-KH و Berkut-KH-LP، وستتراوح أوزان هذه الأقمار ما بين 150 و600 كلغ.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ذكر في يوليو العام الفائت أن روسيا تخطط لإطلاق 600 قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد في إطار مشروع Sphere، وأشار نائب الرئيس، يوري بوريسوف، إلى أن روسيا خصصت في ميزانية 2020-2022 مبلغ 10 مليارات روبل لمشروع تطوير الأقمار المذكورة.

المصدر: فيستي

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