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إطلاق مجموعة أقمار صناعية صغيرة من المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

إطلاق مجموعة أقمار صناعية صغيرة من المحطة الفضائية الدولية
Roscosmos/Ivan Vagner.
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة Nanoracks الأمريكية عن إطلاق سبعة أقمار صناعية صغيرة إلى المدار يوم الخميس، من المحطة الفضائية الدولية، تعود للولايات المتحدة وكندا وإسرائيل.

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وقد اطلقت الأقمار السبعة من منصة تعود لشركة Nanoracks ملحقة بالذراع اليابانية في المحطة الفضائية الدولية.

وهذه الأقمار الصناعية الصغيرة هي SpOC و Bobcat-1 و NEUTRON-1 تعود للجامعات الأمريكية، و LEMUR-2 (v4.7) و LEMUR-2 (v4.8) - تعود لشركة     Spire Global الأمريكية و DESCENT  يعود لجامعة كندية و SATLLA-1 لجامعة إسرائيلية.

وكان خبراء مركز هيوستن لادارة الرحلات الفضائية قد طلبوا من طاقم المحطة الفضائية الدولية، عدم نشر أي صور عن إطلاق الأقمار الصناعية في شبكات التواصل الاجتماعي، دون ذكر الأسباب. ولكن يبدو أن السبب هو عدم الكشف عن الأقمار الصناعية العسكرية، التي غالبا ما تتطلق من القطاع الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي

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