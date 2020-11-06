محرك أول صاروخ مكوكي روسي يطبع على طابعة ثلاثية الأبعاد

أعلن رئيس قسم الأبحاث الكيميائية والبيولوجية والطبية في مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ألكسندر بانفيلوف، أن محرك أول صاروخ مكوكي روسي مجنّح سوف يطبع على طابعة ثلاثية الأبعاد.

جاء ذلك في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، حيث أشار بانفيلوف إلى أن الصاروخ المكوكي المجنح "كريلو – إس في" Krylo-SV، سيهبط بمساعدة المحرك "MGTD-125E"، الذي تم ابتكاره في إطار مشروع "تانتالوم" Tantalum، على أرض المطار.

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وقد تم الإعلان، سبتمبر الماضي، عن نجاح اختبارات المحرك "MGTD-125E" مع طائرة "دان إم جيت" Dan-M jet، من دون طيار، مع الإشارة إلى أن أجزاء المحرك الرئيسية قد طبعت على طابعة ثلاثية الأبعاد.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل على صاروخ "كريلو – إس في" قد بدأ منذ عدة سنوات، بينما وافق المجلس العلمي التقني لمؤسسة الأبحاث المتقدمة، فبراير 2020، على انطلاق العمل لإنشاء نموذج لهذا الصاروخ، على أن يخضع لأول اختبار مطلع عام 2023.

والصاروخ "كريلو – إس في" هو صاروخ فضائي مكوكي مجنح متعدد المراحل من فئة الصواريخ الخفيفة، يبلغ طوله 6 أمتار، وقطره 0.8 متر، حيث ستكون أبعاد النموذج الأولي ثلث أبعاد الصاروخ الأصلي. وتفوق سرعة الصاروخ سرعة الصوت، لتبلغ 6 ماخ.

المصدر: نوفوستي